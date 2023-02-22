К 300-летию Екатеринбурга отремонтируют еще 12 старинных зданий

В год 300-летия Екатеринбурга городские власти планируют существенно увеличить расходы на ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения. В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», – написал глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
В администрации Екатеринбурга уточнили, что ремонт фасадов запланирован по адресам:
аптека на улице Пушкина, 16;
дом купца Н.А. Грачева на улице Чернышевского, 2;
госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление, на улице Воеводина, 5;
Дом купца Соснина на улице 8 Марта, 22.
Ремонт фасадов и кровель будет выполнен на следующих объектах:
Дом контор на улице Малышева, 42 / улица 8 Марта, 10;
больница на проспекте Ленина, 52 (комплекс зданий);
дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников, на улице Пролетарской, 6;
дом жилой В.И. Иванова на улице Пролетарской, 10;
дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, на улице Толмачева, 41.
Комплексной реставрации в 2023 году будут ожидать:
особняк с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20;
усадьба Антипина П.А.: главный дом, флигель, на улице Октябрьской Революции, 52;
дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова, на улице Карла Либкнехта, 36 / улица Первомайская, 20.
Кроме того, планируется отремонтировать памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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