К 300-летию Екатеринбурга отремонтируют еще 12 старинных зданий

В год 300-летия Екатеринбурга городские власти планируют существенно увеличить расходы на ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения. В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», – написал глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что ремонт фасадов запланирован по адресам:

аптека на улице Пушкина, 16;

дом купца Н.А. Грачева на улице Чернышевского, 2;

госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление, на улице Воеводина, 5;

Дом купца Соснина на улице 8 Марта, 22.

Ремонт фасадов и кровель будет выполнен на следующих объектах:

Дом контор на улице Малышева, 42 / улица 8 Марта, 10;

больница на проспекте Ленина, 52 (комплекс зданий);

дом, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников, на улице Пролетарской, 6;

дом жилой В.И. Иванова на улице Пролетарской, 10;

дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, на улице Толмачева, 41.

Комплексной реставрации в 2023 году будут ожидать:

особняк с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20;

усадьба Антипина П.А.: главный дом, флигель, на улице Октябрьской Революции, 52;

дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова, на улице Карла Либкнехта, 36 / улица Первомайская, 20.

Кроме того, планируется отремонтировать памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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