В Екатеринбурге начали подготовку ко Дню Победы

В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию Дня Победы. Чиновники уже ищут подрядчиков, которые займутся организацией мероприятий.

Накануне администрация Железнодорожного района города опубликовала аукцион -исполнитель должен провести семь мероприятий: международную хоровую ассамблею «Европа – Азия», праздничную программу в праздник, возложение цветов на Широкореченском мемориале и другие. Заплатят за это до 408 тысяч рублей.

Кроме того, администрация города провела три аукциона на размещение поздравлений ко Дню Победы на баннерах разных размеров. Контракты получат ИП Токарев С. А., ООО «Хэт-трик», победитель третьего аукциона еще не назван.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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