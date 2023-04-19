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Среда, 19 апреля 2023, 14:56 мск

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«Уральские авиалинии» предоставят бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны

Авиакомпания «Уральские авиалинии» по традиции накануне Дня Победы организует бесплатные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Авиабилеты со 100% скидкой на все регулярные рейсы по России можно получить в кассах авиакомпании или офисах уполномоченных агентов. В кассе нужно показать удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида Великой Отечественной войны (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах). Сопровождающий ветерана в полете может приобрести билет со скидкой 90%.

Оформить билеты можно по 12 мая 2023 на период вылетов с 3 по 12 мая 2023 года. В акции участвуют только российские направления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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