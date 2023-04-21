Организаторы назвали имя ведущего праздничного концерта в День Победы

9 Мая в Историческом сквере Екатеринбурга по традиции пройдет праздничный гала-концерт «Дорога к Победе». Его ведущим станет актер театра и кино Александр Устюгов, известный российскому зрителю по фильмам «Звезда», «28 панфиловцев», «Снайперы: любовь под прицелом», а также по сериалу «Вампиры средней полосы». Организатором выступил, как и в прошлые годы, Фонд святой Екатерины.

В этот вечер артисты на сцене будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей Родины. «Фронтовые воспоминания будут пересекаться с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал на время войны и своим творчеством поддерживали героев тыла. И таких линий будет очень много», – рассказали в фонде.

Вечер закончится выступлением известных музыкантов – их имена будут объявлены в ближайшее время.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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