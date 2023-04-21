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Пятница, 21 апреля 2023, 09:02 мск

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Накануне Дня Победы в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В дни репетиций парада и в сам День Победы в некоторых районах Екатеринбурга – и не только в центре – ограничат розничную продажу алкоголя.

30 апреля «сухой закон» будет объявлен с 8 до 13 часов в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

5 мая с 9 часов до 14 часов – на улице Заводской от Кирова до Татищева и на улице Кирова от Заводской до Каменщиков;

7 мая с 8 часов до 13 часов – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального;

с 9 часов до 13 часов – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

В сам День Победы алкоголь не будут продавать с 8 часов до 23 часов в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

с 9 часов до 14 часов – в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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