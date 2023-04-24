Хедлайнером концерта в День Победы в Екатеринбурге станет Shaman

Хедлайнером праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге станет известный российский певец Shaman. Организатор мероприятия, как и прошлые годы, – Фонд святой Екатерины.

Кроме известного артиста, на главную сцену города в Историческом сквере выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Начало концертной программы в 18:30.

Название праздничного гала-концерта – «Дорога к Победе». В торжественной части программы артисты на сцене будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»