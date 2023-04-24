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Понедельник, 24 апреля 2023, 09:42 мск

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Хедлайнером концерта в День Победы в Екатеринбурге станет Shaman

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Хедлайнером праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге станет известный российский певец Shaman. Организатор мероприятия, как и прошлые годы, – Фонд святой Екатерины.

Кроме известного артиста, на главную сцену города в Историческом сквере выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Начало концертной программы в 18:30.

Название праздничного гала-концерта – «Дорога к Победе». В торжественной части программы артисты на сцене будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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