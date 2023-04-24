В ночь на среду в центре Екатеринбурга пойдет репетиция парада Победы

В ночь со вторника на среду, с 25 на 26 апреля, в центре Екатеринбурга состоится репетиция парада Победы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:
• по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
• по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
• по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
• по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
• по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
• по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
В таком же режиме пройдут тренировки в ночь с 28 на 29 апреля.
Также в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам:
• по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
• по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева;
• по улице Татищева, от Репина до Мельникова;
• по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
• по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
• по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
• по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
• по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
• по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
• по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
Помимо этого, в день генеральной репетиции парада – 7 мая – те же улицы будут закрыты в дневное время суток: с 05:00 до 12:00.
Также горожане не смогут оставить свои машины на площади 1905 года в следующие периоды:
• с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;
• с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;
• с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;
• с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;
• с 05:00 до 12:00 7 мая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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