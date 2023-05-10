Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга (ФОТО)

Перед празднованием 300-летия Екатеринбурга на улицах города появляются новые арт-объекты, благоустраиваются скверы, парки, набережные, другие общественные пространства.

На сегодня при участии компании «УГМК-Застройщик» завершено и благоустройство улицы Бориса Ельцина. Возле отеля «Хаятт» установлены малые архитектурные формы – фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которую можно видеть в вечернее и ночное время. В прошлом году в «Екатеринбург-Сити» возле отеля для горожан и гостей создали уютные зеленые зоны, установили иллюминацию, здесь можно услышать приятную фоновую музыку.

Директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов отмечает: «Улица Бориса Ельцина является частью центра города, его визитной карточкой, где сконцентрированы ключевые объекты органов власти, бизнеса и культуры. Мы уделяем ей пристальное внимание и делаем все возможное, чтобы она стала настоящим украшением города, а жители и гости мегаполиса получали удовольствие от променада».

Работа по благоустройству продолжается. Совсем скоро горожане увидят новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Президент» до театра драмы. В ближайшем будущем начнутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов», который станет дополнительной точкой притяжения. Для реализации этого проекта будут использованы энергосберегающие лампы, способные менять яркость свечения и цвет. С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты, как это уже сделано на небоскребе «Башня Исеть». Будет реализована единая концепция: световые эффекты зданий взаимодополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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