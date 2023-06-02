Алексей Орлов начал поиски «лица молодежного Екатеринбурга»

Глава города Алексей Орлов объявил конкурс «Лицо молодежного Екатеринбурга», призванный поддержать и поощрить талантливую молодежь от 14 до 35 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, конкурсантами могут стать представители учащейся и работающей молодежи, которые в 2022-2023 гг. добились серьезных творческих и профессиональных достижений, стали победителями региональных и всероссийских конкурсов в своей сфере деятельности.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Социально значимая и общественная деятельность»; «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»; «Профессиональное мастерство»; «Художественное творчество»; «Любительский спорт».

Заявку на участие можно отправить по электронной почте: mol.ekb2023@mail.ru, прием продлится до 14 июня. Подробные условия участия указаны в постановлении главы города. Имена финалистов в каждой номинации конкурса станут известны 24 июня. Информация будет размещена в официальной группе управления молодежной политики «ВКонтакте».

Победителям конкурса присваивается титул «Лицо Молодежного Екатеринбурга» и вручаются памятные призы. Награждение финалистов состоится 29 июня на торжественном приеме, посвященном Дню молодежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»