Обещали 240 миллиардов, а дали 69: что досталось Екатеринбургу к 300-летию

Екатеринбург должен был получить на подготовку к 300-летию 240 миллиардов рублей, семь лет назад городу обещали эту сумму. А в итоге цифра оказалась куда скромнее – 69 миллиардов рублей. Об этом рассказал сегодня на пресс-завтраке замглавы администрации по финансам Андрей Корюков.

Главное из того, что город планировал и что однозначно не получит, – это вторая ветка метро. Вместо этого развиваются альтернативные варианты: наземное метро в партнерстве с СвЖД, межмуниципальная трамвайная ветка в Верхнюю Пышму, разрабатывается проект замены трамвайного парка. Появится 289 газовых автобусов, 50 троллейбусов (10 из них уже получили). В числе других дорожных проектов – строится развязка у «Калины», трамвайные ветки в Солнечный и Академический. Реконструирован Макаровский мост, закольцован ЕКАД, идут работы по строительству студгородка в Новокольцовском районе. Развивается Солнечный, там появляются спортивные и образовательные учреждения. Все это чиновник перечислил в качестве подарков городу. К подаркам он отнес и строительство 20 образовательных учреждений, ремонты спортобъектов, «Эрмитаж Урал» и корпус ЦГБ № 1.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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