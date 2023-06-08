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Четверг, 8 июня 2023, 10:41 мск

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Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Фото: Академия единоборств РМК

Спортсмены Академии единоборств РМК стали лицами 300-летия Екатеринбурга – для кампании в честь юбилея города снялись экс-чемпион UFC Петр Ян, один из трех сильнейших бойцов ММА в России Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. «Все трое, вместе с другими спортсменами академии, несколько лет продвигают бренд «Екатеринбург – столица единоборств» внутри России и по всему миру», – сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Как уже сообщал «Новый День», в рекламе также снялись мэр Алексей Орлов, режиссер Алексей Федорченко, драматург Николай Коляда, летчик Дамир Юсупов, гонщик Сергей Карякин, тренер «Уралочки» Николай Карполь, певец Нилетто, певица Клава Кока и другие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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