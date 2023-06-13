Мэрия: безопасность проведения 300-летия Екатеринбурга обеспечат свыше 1500 видеокамер

За общественным порядком во время проведения 300-летия Екатеринбурга и международного фестиваля университетского спорта (бывшей Универсиады) будут следить более 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Они установлены на уличных маршрутах, в спортивных комплексах, знаковых общественных местах и закрытых концертных залах.

Как сообщил председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин, работа по установке дополнительных видеокамер на маршрутах следования клиентских групп экс-Универсиады началась в прошлом году и продолжается до сих пор. До 1 августа планируется установить еще 400 видеокамер. По словам чиновника, из-за отмены Универсиады количество гостевых маршрутов резко сократилось (с 564 до 64), что позволило мэрии «более качественно» решить вопрос с оснащением уличных камер.

В праздновании 300-летия Екатеринбурга будут задействованы 23 площадки. Основные из них – площадь 1905 года, Исторический сквер, Октябрьская площадь, парк Маяковского и МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Они уже имеют локальные системы видеонаблюдения, которые подключены к общей системе «Безопасный город». Площадки также проверили на соответствие требованиям антитеррористической защищенности.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа, и на этот период на базе Единой диспетчерской службы организуют областной оперштаб, отвечающий за безопасность мероприятий. Потоковая трансляция с видеокамер будет поступать сразу в управления МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»