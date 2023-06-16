На улице Вайнера начали возводить интерактивный купол (ФОТО)

В центре Екатеринбурга возле ТЦ «Пассаж» начали строить интерактивный купол. Рабочие уже огородили небольшой участок для возведения каркаса. Информацию о начале работ подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
По проекту это будет огромный навес, который временно установят к 300-летию Екатеринбурга. На экране купола, в том числе, будут показывать разные события из истории города. За строительство объекта отвечает «Сима-ленд», проект прошел госэкспертизу.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube