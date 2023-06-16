На улице Вайнера начали возводить интерактивный купол (ФОТО)

В центре Екатеринбурга возле ТЦ «Пассаж» начали строить интерактивный купол. Рабочие уже огородили небольшой участок для возведения каркаса. Информацию о начале работ подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По проекту это будет огромный навес, который временно установят к 300-летию Екатеринбурга. На экране купола, в том числе, будут показывать разные события из истории города. За строительство объекта отвечает «Сима-ленд», проект прошел госэкспертизу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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