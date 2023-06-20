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Вторник, 20 июня 2023, 09:31 мск

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На «Иннопром-2023» в Екатеринбурге ждут Мишустина

Высоким гостем выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, выступая с отчетом перед думой.

«Мы ожидаем на выставку «Иннопром» председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», – сказал мэр.

Напомним, что летом 2022 года Михаил Мишустин посещал Екатеринбург и рассказывал о мерах поддержки отечественной промышленности в условиях западных санкций. В этом году выставка «Иннопром» пройдет в уральской столице с 10 по 13 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Иннопром

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