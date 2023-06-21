К 300-летию Екатеринбурга благоустроят парк Чкалова

В Екатеринбурге начались работы по благоустройству парка Чкалова в Юго-Западном районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, реконструкция коснется части центральной аллеи. Там появятся новая детская площадка и лавки для родителей, будет больше зелени. Подрядчик также планирует отремонтировать площадку для выгула собак. Парк украсят новые арт-объекты, например, появится фотозона со скворечниками.

Благоустройство проводится за счет компании «Россети Урал». Работы планируется завершить до 10 августа, так что отремонтированный парк должен стать подарком к 300-летию Екатеринбурга. На деньги предприятия также планируется заменить 1300 светильников на улицах города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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