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Четверг, 22 июня 2023, 12:34 мск

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В рамках «Иннопрома» пройдет белорусская ярмарка

В Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннпром-2023» состоится ярмарка-фестиваль белорусской продукции. Мероприятие пройдет с 7 по 11 июля возле торгового центра «Мега» на улице Металлургов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на ярмарке будут представлены товары флагманов белорусской промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция, косметика, одежда, текстиль, посуда, сувениры, детские игрушки и многое другое. Белорусские производители проведут показ модных коллекций. Гости ярмарки смогут попробовать блюда национальной кухни и посетить мастер-классы по хореографии и соломоплетению.

На площадке также запланирована культурная программа. Будут показы белорусских фильмов, выступления творческих коллективов «Купалинка» и «Белы птах», танцевальное шоу тракторов Belarus, множество конкурсов. Хедлайнером фестиваля станет ансамбль «Песняры».

Для удобства горожан в дни проведения ярмарки «От всего сердца» будет увеличено количество автобусов, следующих до ТЦ «Мега» и обратно. Напомним, Республика Беларусь выступает страной-партнером выставки «Иннопром» в этом году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Иннопром

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