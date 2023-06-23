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Пятница, 23 июня 2023, 14:37 мск

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На «Ночи музыки» в центре Екатеринбурга ограничат движение самокатов

В Екатеринбурге 23 июня во время проведения «Ночи музыки» ограничат движение самокатов, это требование мэрии города. Так, сервисы проката запретили своим пользователям парковать их в границах улиц Челюскинцев – Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта.

Также скорость этих транспортных средств в этом квадрате будет принудительно снижена с 25 до 15 километров в час. Ограничения будут действовать с вечера 23 июня (с 20:00) и до глубокой ночи 24 июня (до 02:00).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Ural Music Night

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