В День города на здание мэрии спроецируют световое шоу в 3D

В дни празднования 300-летия Екатеринбурга, с 17 по 19 августа, прямо на фасаде городской администрации можно будет увидеть световое шоу.

Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Современные технологии мэппинга (3D-проекция на здания с учетом их геометрии и местоположения) творят настоящую магию. Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию», – написал он в своем телеграм-канале и разместил небольшой отрывок из шоу.

Шоу подготовила студия инновационного дизайна Illuminarium3000. Ранее она работала по заказам крупных компаний и известных музыкантов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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