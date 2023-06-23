российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 июня 2023, 15:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В День города на здание мэрии спроецируют световое шоу в 3D

Фрагмент шоу

В дни празднования 300-летия Екатеринбурга, с 17 по 19 августа, прямо на фасаде городской администрации можно будет увидеть световое шоу.

Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «Современные технологии мэппинга (3D-проекция на здания с учетом их геометрии и местоположения) творят настоящую магию. Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию», – написал он в своем телеграм-канале и разместил небольшой отрывок из шоу.

Шоу подготовила студия инновационного дизайна Illuminarium3000. Ранее она работала по заказам крупных компаний и известных музыкантов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: здесь курсирует междугородний трамвай / 300 фактов о Екатеринбурге. Его прозвали «Городом бесов» / К 300-летию Екатеринбурга благоустроят парк Чкалова / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь родились «Уральские пельмени» / 300 фактов о Екатеринбурге: «Черный тюльпан» и его неудачная копия / 300 фактов о Екатеринбурге. Если пельмени, то уральские / 300 фактов о Екатеринбурге. Городом-миллионником он стал в 1967 году / 300 фактов о Екатеринбурге. Город не понравился Борису Пастернаку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, 300-летие Екатеринбурга,