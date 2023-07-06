Куйвашев утвердил список площадок для Фестиваля университетского спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран ШОС, БРИКС и СНГ.

В документе указано, что фестиваль продлится с 16 августа по 2 сентября 2023 года: 16-17 августа – дни заезда делегаций; 17-18 августа – тренировочные мероприятия; 19-31 августа – соревнования; 1-2 сентября – дни отъезда делегаций.

Для проведения мероприятий фестиваля задействуют 6 объектов, список которых тоже утвердил губернатор. Это Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3); многофункциональный комплекс Дворца дзюдо (пр. Академика Сахарова, 37б); МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильоны 1, 4, 5); Центр художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, 16); Детская академия тенниса «Гринвич» (ул. Академика Парина, 16); Дворец водных видов спорта (ул. Универсиады, 11).

Правительству Свердловской области и исполнительной дирекции «Универсиады-2023» поручено провести фестиваль «на высоком организационном уровне». Основная нагрузка ляжет на министерство международных связей, минздрав, минкульт и министерство общественной безопасности, а также администрацию Екатеринбурга.

Напомним, соревнования состоятся по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Ожидается, что на игры приедут 3400 спортсменов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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