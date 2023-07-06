Туристов познакомят с историей Екатеринбурга с помощью макета из гречки и макарон (ФОТО)

В Екатеринбурге на Международном фестивале барбекю представят трехсотлетнюю историю города с помощью продуктов, рассказала директор мероприятия Наталия Черепанова. Организаторы решили, что подходящая идея – создать макет уральской столицы из еды.

«Для создания макета использованы 450 упаковок макаронных изделий, 50 килограммов специй, 50 литров глазури, по 20 килограммов риса, гречки и других круп, 10 килограммов печенья, 15 килограммов мака и манки, 5 килограммов шоколада, 100 литров клея, 100 листов пенопласта, 150 листов картона и тысяча упаковок лапши быстрого приготовления. Размер готовой композиции: 3 на 20 метров», − сообщили в департаменте информполитики.

Фестиваль пройдет на Плотинке 8 и 9 июля, вход свободный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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