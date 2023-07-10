«Иннопром» в Екатеринбурге стартует с традиционных пробок и очередей на входе (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открывается промышленная выставка «Иннопром», страной-партнером которой стала Беларусь. Как и в прошлые годы, в первый день на Кольцовском тракте скопилась огромная пробка, а перед выставочным центром – очередь.

Как передает корреспондент «Нового Дня», машины стоят в пробке, начиная от съезда с Кольцовского тракта до въезда на парковку «Екатеринбург-Экспо». Некоторые участники выставки выходят из автомобилей и идут по обочинам пешком. Но перед входом в выставочный центр все равно придется подождать. На улице на жаре сейчас стоят в очередях сотни участников и гостей.

Выставочные павильоны сегодня будут работать для гостей только до 12:00. Затем всех попросят покинуть помещение, либо перейти в конгресс-центр. На выставке ждут премьер-министра России Михаила Мишустина. Ожидается, что он в составе делегации обойдет стенды и пообщается с представителями компаний. Затем примет участие в главной стратегической сессии.

Тема «Иннопрома» в этом году – «Устойчивое производство: стратегии обновления», страна-партнер – Беларусь. В рамках деловой программы будут обсуждать импортозамещение, автомобилестроение, развитие отечественного медпрома, IT, а также применение искусственного интеллекта.

Выставка продлится до 13 июля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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