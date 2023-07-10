«Ламбо-батька», машина-невидимка и самокат для очумелых ручек. Тестируем транспорт на «Иннопроме» (ФОТО, ВИДЕО)

На «Иннопроме», который начал работу сегодня в Екатеринбурге, по традиции, представлена в том числе продукция автомобильной промышленности – из России, Китая и, конечно, Белоруссии, последняя в этом году выступает партнером выставки.

Отечественный автопром представлен, например, липецким электрокаром Evolute – правда, фактически это Dongfeng Aeolu, а также премиум-внедорожником Aurus Komendant, который выпускается штучно для перевозки первых лиц государства.

Из Белоруссии привезли много техники сельскохозяйственного назначения, но не только. Предприятия из республики показали машину-невидимку и гоночный болид в тракторном стиле. Последняя особо понравилась посетителям «Иннопрома», вызвав понятные ассоциации с итальянским Lamborghini, который тоже производит тракторы и премиум-автомобили. Делегаты и участники выставки тут же стали упражняться в креативе, предлагая свои варианты названия для болида – «Ламбо-батька», «Лукагини» и другие.

Кроме того, на стенде Пермского края показали конструктор Bigo, из которого можно собрать самокат или велосипед, развивающий скорость до 20 километров в час.

Как выглядят и как ездят супертачки из павильонов «Иннопрома», смотрите в нашем видео.

Супертачки на «Иннопроме»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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