ЕВРАЗ стал официальным партнером Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» (ФОТО)

Холдинг «ЕВРАЗ» выступил партнером выставки «Иннопром-2023», которая проходит с 10 по 13 июля в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Стенд ЕВРАЗа размещен в павильоне № 1 на территории более 180 квадратных метров. В этом году акцент сделан на развитии компаний и проектов, входящих в контур стального строительства ЕВРАЗа: EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX, EVRAZ STEEL ENGINEERING. Благодаря уникальным цифровым платформам и широкой партнерской сети они объединяют всех участников производственной цепочки и успешно решают задачи конечных клиентов по проектированию, изготовлению металлоконструкций и поставке полнокомплектных зданий на стальном каркасе.

Руководители ЕВРАЗа примут участие в деловой программе выставки. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов выступит на стратегической сессии «Иннопрома» с докладом о производительности. Технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров расскажет о реализации программы передовых инженерных школ и совместных проектах с Научно-образовательным центром УрФУ. Директор по экологии Сергей Сергеев выступит в сессии, посвященной устойчивому развитию, и расскажет о реализации природоохранных проектов.

Напомним, ЕВРАЗ активно участвует в федеральном экологическом проекте «Чистый воздух». Из девяти запланированных масштабных мероприятий шесть уже выполнены. С 2018 по 2022 год инвестиции в проекты составили более 4 млрд рублей. За последние 20 лет было закрыто более 20 устаревших экологических вредных производственных объектов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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