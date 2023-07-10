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Понедельник, 10 июля 2023, 16:02 мск

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Мишустин: Россия откажется от импорта технологий (ФОТО)

Премьер-министр России Михаил Мишустин после осмотра павильонов «Иннопрома» принял участие в главной пленарной сессии выставки. Тема его выступления была посвящена отказу от импорта в российской промышленности ради «повышения устойчивости производственной сферы в новых условиях».

«Нам нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полноценного технологического суверенитета во всех критически значимых областях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности, но возврата к прежней работе с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет», − подчеркнул премьер.

Он также сказал, что правительство ожидает от производств повышения конкурентоспособности с товарами от иностранных производителей. «Это требует новых подходов и нового уровня взаимодействия науки, производства и государства», − объяснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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Метки / Иннопром

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