Ученый РАН рассказал о критической зависимости от импорта в здравоохранении. Но выход есть

В Екатеринбурге на полях «Иннопрома» обсудили сырьевой суверенитет в медицинской промышленности. Директор Института нефтехимического синтеза РАН, член-корреспондент РАН Антон Максимов рассказал, что по некоторым позициям, предлагаемым мировой химической промышленностью, российский медпром вынужден приобретать импортное. «Мы говорим о критической зависимости. Да, базовые полимеры мы производим хорошо, а вот малотоннажную химию совсем плохо. Можно скопировать, восстановить, купить в Китае технологии. Но технологии у нас не появлялись, потому что в прежней рыночной ситуации это было невыгодно, а вот сейчас стоит вопрос – выгодно или нет. Потому что во многих случаях нам не надо даже новое разрабатывать, все технологии уже были еще в Советском Союзе, и ведущие НИИ могут их повторить. Например, полимеры в СССР были, в России технологии тоже разрабатывались, но не было спроса – и поэтому разработки по ним не шли дальше», – рассказал Максимов.

По его словам, во многих медицинских полимерах есть добавки – их мало, но они функциональные, и если базовые полимеры есть отечественные, то со вторыми сложнее. «Тут тоже нужны свои технологии, чтобы достичь суверенитета. Ничего сложного тут нет. Кроме масштабирования производства при наличии потребителя. Есть институты в Татарстане, в Кабардино-Балкарии, они могут расширить производство, но у нас нет сырья. Будем мы его покупать? Или при масштабах рынка – покупать конечные полимеры?» – задался вопросом академик.

Максимов подчеркнул, что сейчас на высшем уровне заговорили о возрождении химической промышленности – и это позитивный тренд. «Но выяснилось, что взаимодействие между химиками и отраслевыми институтами не очень хорошо налажено. Такая ситуация была характерна два-три года назад и для других отраслей химической промышленности. Просто у крупнотоннажных полимеров денег больше и они пришли раньше. Сейчас наступило время малой химии. Я призываю нас взаимодействовать. Решать мы можем почти любую задачу от потребителя», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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