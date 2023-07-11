Медики показали пистолет, который печатает новую кожу

В Екатеринбурге на «Иннопроме» показали российскую новинку – тканевой пистолет. Это прибор, которым специальный гель наносится на поврежденные участки кожи, и он наращивает новую. Об этом рассказал проректор по науке и инновациям Московского института стали и сплавов Михаил Филонов. «Он проходит испытания сейчас. В нем все отечественное, электроника только китайская. А наполнители все наши», – отметил он.

По словам Филонова, на выходе из пистолета формируется особый состав, который встраивается в кожный покров. «Гели для тканевого пистолета делаем сами, они достаточно простые. Поставки в зону СВО уже налажены», – добавил он.

Специалист объяснил, что на новинки медики смотрят со «здоровым опасением», и это правильно, но при этом «активно все это поглощают».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»