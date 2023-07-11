В России придумали, как делать чистую сталь для медицинских изделий

Российские производители медицинских изделий столкнулись с проблемой поставки специальной стали. Прежде ее заказывали за рубежом – во Франции, Германии или Швеции, однако в прошлом году сотрудничество прекратилось, а на российском рынке стали нужной степени очистки не оказалось, рассказал гендиректор Медико-инструментального завода им. М. Горького Михаил Баранов. «Стали сравнивать, чем отличается сталь немецкая от российской – по документам вроде все хорошо, но… тут началось интересное. Мы посмотрели сертификаты по германской стали и нашли интересную вещь. Даже на уровне европейских стандартов по стали та, которая используется ведущими производителями, это не обычная гостовая германская сталь. Оказывается, они используют такую, в которой серы 0,001%, а по госту – 0,015%. Мы поискали у нас такое, но нам сказали – нереально. И мы стали искать решение», – рассказал Баранов.

По его словам, предприятие нашло организации, которые могут произвести чистую сталь без примесей, но появились сложности с прокатом – не оказалось предприятия, которое могло бы выполнить эту работу. «Но мы сформировали кооперацию, и к концу года надеемся получить образцы чистого металла из России. В том числе с ребятами из Екатеринбурга. В общем, в жизни оказалось все не так, как на самом деле, но мы движемся – и видим, что решим эту проблему», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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