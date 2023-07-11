Застройщик Академического на «Иннопроме» рассказал, где еще в районе появятся «умные дома» (ФОТО)

Основной застройщик Академического района на выставке «Иннопром» поделился планами по дальнейшему использованию энергосберегающих технологий в строительстве жилых домов. В частности, «умные дома» с солнечными панелями появятся в двух новых кварталах – «Олимпика» и «Спутник», которые возводит АО СЗ «РСГ-Академический» (входит в группу компаний «Кортрос»).

Напомним, первый дом с солнечными панелями и системой рекуперации тепла сточных вод появился на улице Мехренцева, 36. После нескольких лет эксплуатации решения «умного дома» признали успешными: коммунальные платежи жителей здесь на 30% ниже, чем в среднем по Екатеринбургу. В год солнечные панели позволяют экономить порядка 100 тысяч рублей на общедомовое электроснабжение. Этот удачный опыт будут видоизменять и применять и в других домах Академического.

«Мы последовательно внедряем в наших домах существующие новинки в сфере экономии и сбережения ресурсов. Уникальный дом на Мехренцева как раз воплотил в себе все эти новации. Улучшенную версию этих технологий мы будем применять на других домах Академического, – рассказал на «Иннопроме» генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Сейчас строится и сдается блок домов 12.8 в квартале «Олимпика». Если на Мехренцева солнечные батареи стояли на крыше, здесь мы увеличиваем их площадь, и ставим на фасаде. Это позволит вдвое увеличить площадь сбора солнечной энергии. И экономия будет не 100 тысяч, как в прошлом примере, а 150-200 тысяч рублей в год».

Известно, что энергосберегающие технологии будут применяться и в некоторых домах квартала «Спутник», который начинают возводить.

Напомним, выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года, и является ведущей индустриальной площадкой в стране, где заключаются контракты, принимаются решения о внедрении новой продукции и технологий. АО СЗ «РСГ-Академическое» является постоянным участником выставки, представляя здесь передовые технологии в области жилищного строительства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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