Стало известно время и место проведения церемонии открытия эрзац-универсиады

Церемонии открытия и закрытия Международного фестиваля университетского спорта, который проведут в Екатеринбурге вместо Универсиады, пройдут не на «Екатеринбург Арене», а в конгресс-холле на бульваре Экспо. Открытие запланировано на 20 августа – следующий день после празднования 300-летия Екатеринбурга.

«На то, чтобы проводить церемонию открытия на «Екатеринбург Арене», нужно очень много денег. Объект большой, соответственно, чтобы шоу выглядело достойным, оно должно быть масштабным – условно говоря, нельзя взять 100 человек и с их помощью провести открытие на таком большом поле», − объяснил «Новому Дню» специалист из мэрии, который попросил сохранить инкогнито.

Представитель ФК «Урал», для которого «Екатеринбург Арена» является домашним полем, подтвердил, что церемония открытия будет проходить не на стадионе. «Это невозможно в принципе – слишком мало времени до начала регулярного сезона, а любой движ на поле почти неминуемо ведет к повреждению газона, на восстановление которого потребуется много времени и ресурсов», − добавил собеседник агентства.

Ожидается, что на фестиваль приедут порядка 3-4 тысяч спортсменов из разных стран мира. Ранее президент России Владимир Путин пригласил сборные команды стран ШОС, БРИКС и СНГ в Екатеринбург для участия в спортивных соревнованиях.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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