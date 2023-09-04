«Автомобилист» одержал вторую победу подряд на старте сезона (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в сегодняшнем матче КХЛ в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Анатолий Голышев – нападающий отличился в первом периоде в формате 5 на 4 и в третьем периоде, замкнув пас Стефана Да Косты. «Салават Юлаев» использовал свой шанс во втором периоде при розыгрыше большинства – шайбу в составе уфимцев забросил Сергей Шмелев. Последняя пятиминутка матча далась «Автомобилисту» нелегко. Гости активно пытались сравнять счет, но екатеринбуржцы выстояли и сохранили победный результат на табло.

«Сегодня была победа благодаря духу команды. Да, ребята ошибались, подчищали свои же ошибки друг за другом, была живая лавка, не было безразличных. За счет командной воли добились победы. И в третьем периоде, когда нам было тяжело, болельщики поддерживали нас, давали эмоции и силы», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Сегодняшней победой «Автомобилист» прервал затяжную серию поражений с «Салаватом Юлаевым», которая составляла пять игр. «Понятно, что такие серии неприятны. Охота было выиграть. Но сегодня есть победа, и впереди много игр. Нам нужно взять хорошее и забыть плохое, с таким настроем едем на выездную серию, которая будет довольно тяжелой», – добавил Заварухин.

В ближайшую неделю «Автомобилист» проведет три игры на выезде: с «Авангардом», «Сибирью» и «Нефтехимиком». Следующий домашний матч екатеринбургский клуб проведет 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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