Выборы, Ленин и Сталин в общаге и странный женский форум. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая пятидневка в Екатеринбурге была посвящена не только подготовке к выборам. В Академическом районе поехал долгожданный трамвай, а в «Экспо-центре» прошел женский форум, где говорили только мужчины. А еще в УрФУ обнаружились студенты с именами Ленин и Сталин. О самых интересных и важных событиях – в обзоре РИА «Новый День».

Выборы-выборы

9 и 10 сентября в Свердловской области состоится двухдневное голосование, завершающее 11 избирательных кампаний. Самые значимые выборы проходят в Ирбитском округе, где избирают депутата областного парламента, и в Екатеринбурге, где жители определят новый состав думы.

Порядка 6,5% избирателей будут голосовать в интернете. Например, новую форму волеизъявления выбрали более 70 тысяч екатеринбуржцев. В уральской столице также организовано видеонаблюдение на 125 участках, но трансляцию с камер можно посмотреть только в одном месте – Центре общественного наблюдения.

Мужчины на женском форуме

В Екатеринбурге в пятницу прошел международный женский форум «Роль женщины в современном мире». Как ни странно, открывали его пятеро мужчин-политиков. Со сцены они рассуждали о семейных ценностях, запрете абортов и профессиональных квотах для женщин. Анонсированный хедлайнер мероприятия спикер российского МИДа Мария Захарова не приехала. Участникам показали только ее видеообращение.

Место женщины в соверменном мире

В Академическом районе запустили трамвай – но не для жителей

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатились на первом трамвае по Академическому району. Отрезок от Волгоградской до Преображенского парка они проехали за 20 минут. Пока это только технический пуск, трамваи еще три месяца будут обкатывать на новых путях. Жители Академического смогут воспользоваться новым транспортом не раньше января 2024 года.

Екатеринбуржец пострадал от взрыва газового баллона

В среду в 12-этажном доме на улице Циолковского в Екатеринбурге прогремел взрыв. В МЧС сообщили о разгерметизации газового баллона, который стоял на балконе. Ударной волной выбило окна, но пожара не последовало. Хозяин квартир получил серьезные ожоги и был госпитализирован. По словам медиков, угрозы для его жизни нет.

В Карпинске ребенок избил сверстника-инвалида

Полиция разбирается в дикой истории с избиением мальчика-инвалида на детской площадке. На него напал агрессивный сверстник. Очевидцами происшествия стали другие дети, которые побоялись ввязываться в драку, но сняли видео и рассказали все родителям. Инспекторы службы по делам несовершеннолетних занялись проверкой семьи малолетнего хулигана.

Ленин и Сталин в общаге

В общежитии УрФУ в одной комнате живут Ленин и Сталин. Звучит как анекдот, но на самом деле так зовут двух студентов из Эквадора. Полные имена парней Сталин Фернандо Эсмеральдас Уачи и Ленин Эдуардо Ибарра Монтеро. Оба учатся в институте естественных наук и математики. Ленин сейчас на четвертом курсе, год назад к нему подселили Сталина. Ребята в курсе, что их имена значат для России, поэтому сразу поняли, что над ними так подшутили. К подобным «подколам» иностранные студенты относятся легко. Оказалось, что на их родине имена Ленин и Сталин – достаточно распространенные.

Ленин и Сталин живут вместе

Фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбурге

С 4 по 14 сентября в Екатеринбурге проходит XVII фестиваль «Реальный театр», на котором покажут спектакли 14 театров от Краснодара до Йошкар-Олы. «Новый День» поговорил с основателем и арт-директором фестиваля Олегом Лоевским о том, как театры и драматурги переживают непростые времена, как удается сосуществовать с цензурой, и почему театры сегодня переполнены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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