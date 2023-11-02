Уральцам повысят тариф на вывоз мусора. Но не всем

В Свердловской области могут вырасти тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Но изменения коснутся не всех. Речь идет только о т.н. северной зоне, которую обслуживает региональный оператор «Рифей». Тарифы с высокой долей вероятности поднимутся в связи с тем, что в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске заработают мусоросортировочные заводы, и их владельцам удалось убедить регулирующий орган, что затраты на обслуживание оборудования, вывоз сортируемого мусора отдельными машинами и другие тонкости, должны компенсировать бизнесменам именно за счет повышения тарифа.

Решение пока не опубликовано, однако собеседники «Нового Дня» в правительстве региона сообщили, что остались лишь формальности. В «Рифее» также отмечают, что Региональная энергетическая комиссия «еще только должна установить тариф на обработку ТКО». «Мы предоставляем экономическое обоснование расходов регоператора, регулирующий орган принимает решение об установлении тарифа, опираясь на сведения, поданные регоператором, и в то же время задействуя меры государственного регулирования», – сообщили там.

При этом, как передает «Новый День», свердловские власти приняли решение, что бюджет будет компенсировать людям повышение тарифа – таким образом, плата для людей изменится незначительно, а разницу, т.е. недополученный доход, бизнесменам оплатят из казны региона. По оценкам собеседников «Нового Дня», нагрузка на бюджет составит несколько сотен миллионов рублей в год.

При этом предполагается, что льгота не будет распространяться на юридические лица – предприниматели будут платить больше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»