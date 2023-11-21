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Вторник, 21 ноября 2023, 10:41 мск

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На Урале пройдут общественные слушания, которые решат судьбу мусорного полигона

В Сысертском районе в выходные пройдут общественные слушания, на которых решат судьбу южной части территории – будут там построены мусорные объекты или нет. В субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября, в 38 населенных пунктах района жители и владельцы недвижимости смогут высказаться по поводу внесения изменений в Генплан Сысертского района. Поправки, которые предлагают администрация и группа депутатов, предполагают в том числе перевод земель на юге территории из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных. Если это произойдет, владельцы участка – инициаторы строительства мусоросортировочного завода и полигона для захоронения отходов, смогут построить объекты.

Жители Сысерти записывают обращения друг к другу, чтобы все, кто может, пришли и высказали свое мнение относительно судьбы района.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Мусорная реформа,