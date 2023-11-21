В Екатеринбурге хотят построить мусорный объект в жилом районе

В Екатеринбурге хотят построить мусороперерабатывающее предприятие на Широкой Речке, рядом с микрорайоном Мичуринским. Совсем рядом находятся жилые дома, школа, детский сад. Местные жители не в восторге от потенциального соседства – в районе уже проходил народный сход, а теперь люди готовятся прийти на общественные слушания по этому объекту.

Мероприятие состоится в следующий понедельник, 27 ноября, в 16:00. Оно пройдет в здании мэрии на 4 этаже. Как напомнили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, для участия в слушаниях нужен паспорт (чтобы подтвердить, что человек живет в Екатеринбурге).

Напомним, инициатор проекта – «Ведущая утилизирующая компания». Она планирует перерабатывать пластик и резину.

Екатеринбург, Елена Сычева

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