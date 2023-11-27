«Это махровое попирание прав граждан и законов России», – депутаты устроили разнос «мусорному» проекту в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургской ратуше пришли общественные обсуждения проекта мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке. По крайней мере, высказаться именно по этому вопросу шли люди. Однако фактически оказалось, что инициаторы проекта, ООО «Ведущая утилизирующая компания», решили или схитрить, или не знали норм законодательства – и потому представили на суд общественности лишь часть необходимой документации, собственно, только описание технологии переработки отходов.

Однако информации о санитарно-защитной зоне, объемах мусора, которые предприятие планирует получать и перерабатывать в год, и других важных деталей не было ни в презентации, ни в документации, которая обнародовалась до слушаний. Так, зампред свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов спрашивал у эколога ВУК Анастасии Супрун, откуда будут поступать отходы для последующей переработки, будет ли вестись их сортировка и в каких объемах.

«Предприятие будет работать в рамках ФЗ. И не сможет работать без паспорта каждого вида отходов, – сказала она, но на вопрос об объемах не сказала ничего. – Все масштабируемо, зависит от того, сколько будет сотрудников, какая территория. Сейчас мы рассматриваем только технологию».

Вообще представительница предприятия, отвечая на вопросы жителей города и депутатов гордумы, всякий раз подчеркивала, что на обсуждение вынесена лишь гипотетическая линия переработки, но не проект в конкретном месте, на Широкой Речке. При этом в своей презентации она показала видео, на котором демонстрировалось, что линия по переработке бумаги и картона, пластика, и других отходов уже работает. На это обратили внимание и жители Широкой Речки, и депутаты. «У вас там на видео уже налаженное производство, а зачем тогда вы нас тут собрали? Судя по видео, ваше производство работает уже. Вы-то рядом со своим домом такую технологию не будете ставить. Вы же понимаете, что это против законов Божьих. Нельзя цинично утверждать, что это совершенно безопасно», – эмоционально высказалась екатеринбурженка Наталья.

О том же говорил депутат ЕГД Владимир Крицкий. «Вы зачем Игоря Владимировича подставляете? – спросил он у представителей ВУК. – Он же прямо сейчас обязан отправить прокурору заявление, что ведется неправомочная деятельность. Мы завтра у прокурора спросим, он будет на думе».

Глава КПЭ Екатеринбурга Игорь Русинов, в свою очередь, объяснил, что администрация не могла не провести слушания, так как с соответствующим вопросом в мэрию обратились инициаторы проекта.

В ходе слушаний депутат Крицкий рассказал, что еще в 70-е годы прошлого века на площадке, которую сейчас рассматривают под переработку отходов, находилось предприятие по переработке торфа и навоза. Впоследствии был законодательно принят запрет ведения другой промышленной деятельности на этом месте – там можно заниматься лишь тем, что улучшит экологическую ситуацию, либо же переводить категорию земель под строительство социальных объектов. «То есть предприятие, которое находится там сейчас, может перерабатывать торф, но новые производства права размещать не имеют. Об этом говорит Градостроительный кодекс», – напомнил он.

Также депутаты отметили, что в проекте, представленном на обсуждение, не было информации о санитарно-защитной зоне. «Она устанавливается от границ земельного участка. Вы же пишете, что предварительная санитарно-защитная зона – 147 метров от существующего производства. Но площадка находится рядом с общественно-деловой застройкой, между ними расстояния нет, – отметил Крицкий. – Вы вообще понимаете, че вы делаете? Переработку рядом с жильем вести! Напротив образовательного центра с одной стороны и с другой стороны. Идет самое махровое попирание прав граждан и законодательства страны».

Депутат городской думы и глава РЭО Алексей Вихарев отметил, что документация, представленная на обсуждение, неполная.

Помимо отсутствия данных о санитарно-защитной зоне, нет сведений о производительности установок, об объемах переработки и так далее. «К слушаниям допущена некомплектная документация. Должен быть предоставлен полный комплект документов. Поэтому результат проведения сегодняшних слушаний не является основанием для направления проекта на государственную экологическую экспертизу», – подчеркнул Вихарев.

Он также обратил внимание на то, что вопрос курируют экологи-общественники, которые защищают права екатеринбуржцев. «Мы готовимся к судам и работе с правоохранительными органами, которые должны будут включиться в процесс», – добавил он.

В течение мероприятия Вихарев несколько раз просил включить в регламент слушаний голосование жителей Екатеринбурга, собравшихся на обсуждение, чтобы оценить, что думают горожане по поводу проекта ВУК на Широкой Речке. Председатель комитета по экологии Екатеринбурга Игорь Русинов сообщил, что на голосование вопрос поставить может, но в протокол результаты не будут включены, так как это не предусмотрено нормативными документами. Тем не менее после того, как Вихарев настоял, голосование провели. Больше половины собравшихся (всю прессу зарегистрировали как участников слушаний, однако журналисты не голосовали) высказались против, один человек – воздержался, «за» не оказалось ни одного. «Хоть это и не будет включено в протокол, мы знаем, что правда за людьми», – подытожил Алексей Вихарев.

Отметим, что завтра на заседании Екатеринбургской городской думы будет присутствовать представитель прокуратуры города, и депутаты пообещали, что подключат надзорное ведомство к решению вопросов, касающихся полигона на Широкой Речке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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