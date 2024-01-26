Авторов новогоднего маршрута в Екатеринбурге наградили «Еловой ветвью» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня назвали лауреатов премии «Еловая ветвь» – за лучшее новогоднее оформление города. Торжественная церемония с участием главы города Алексея Орлова прошла на площадке креативного кластера «Домна».

Особыми наградами отметили Фонд святой Екатерины за создание и продвижение новогоднего маршрута. Благодарственные письма за подписью Алексея Орлова получили владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Идея маршрута возникла три года назад, когда мы только приступили к концепции новогоднего оформления Екатеринбурга, чтобы все световые инсталляции формировали понятную картину. Эта идея уже реализована, и существенный вклад в это внес Фонд святой Екатерины», – сказал Алексей Орлов.

Напомним, новогодний маршрут включает в себя несколько световых инсталляций в разных частях центра города, в том числе рождественский новогодний шар в парке Энгельса и световую иллюминацию у часовни святой Екатерины, храмов Иннокентия Московского и Большой Златоуст.

Екатеринбург, Елена Сычева

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