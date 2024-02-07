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Среда, 7 февраля 2024, 14:10 мск

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На Ural Music Night начали принимать заявки от музыкантов

Евгений Горенбург

Фестиваль Ural Music Night сегодня открыл прием заявок от музыкантов, которые хотят принять участие в мероприятии в этом году. Каждую рассмотрит экспертное жюри. Заявки будут принимать до 18 марта, а сама «Ночь музыки» пройдет в этом году 28 июня.

«Каждую полученную заявку рассмотрят эксперты – представители музыкальной и танцевальной индустрии. Это организаторы фестивалей, журналисты, издатели, музыкальные критики, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Они оценят как качество материала исполнителя, так и опыт выступлений», – рассказали в пресс-службе фестиваля.

Артисты, которые пройдут отбор, выступят 28 июня на одной из концертных площадок. Ограничений по жанрам и стилям нет. Ежегодно на Ural Music Night представлено множество музыкальных направлений: от панк-металла до хип-хопа, от фолк-джаза до глиттер-попа, от академической музыки до драм-н-бейса, от пост-минимализма до краут-рока. Также оставить свою заявку могут танцевальные коллективы, выступающие в разных стилях: от народных и этнических до современных, от классических до уличных, от джазовых до спортивных и клубных.

Напомним, в 2023 году на Ural Music Night побывало более 3 тысяч музыкантов со всей России, а 54 из них приехали на фестиваль из 13 других стран.

«Ural Music Night – часть мировой культуры. У нас выступают музыканты из ЮАР, Беларуси, Грузии, Сербии, Армении и других стран. Приглашаю всех артистов приехать в столицу Урала. В этом году «Уральская ночь музыки» отмечает 10-летний юбилей, поэтому исполнителям будет особенно приятно приобщиться к самому яркому и мультижанровому фестивалю России», – отметил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Ural Music Night

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