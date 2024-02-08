Бастрыкин восемь раз реагировал на инциденты в Свердловской области с начала года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с начала года восемь раз реагировал на инциденты, которые произошли в Свердловской области или со свердловчанами за ее пределами.
В начале января следователи занялись проверкой информации из Красноуральска. Там пожилая женщина жаловалась на свою дочь: выйдя из тюрьмы, она забрала своего сына, который до этого в отсутствие мамы жил с бабушкой, и стала избивать шестилетнего мальчика.
Доклад Бастрыкин потребовал и по закусочной в Краснотурьинске. Семь человек, съевшие там шаурму, заразились гепатитом А.
Глава СКР поставил на контроль и расследование истории, которая чуть не закончилась трагедией – отец привязал по просьбе сына снегокат к Range Rover и катал его по дорогам поселка, ребенок чудом не попал под колеса машины, ехавшей по перпендикулярной дороге.
Также Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию в тагильской школе, где первоклассников накормили хлебом со стеклом.
Заинтересовался глава СКР и историей екатеринбургской студентки, которую высадили из поезда за 50 километров до нужной станции. Девушка шла пешком по рельсам, пока ее не подобрал товарняк.
В поле зрения руководителя СКР попала и история с 13-летним подростком, сбитым детским паровозиком в парке Маяковского.
Также на контроле у Бастрыкина уголовное дело по факту нападения двух подростков на третьего – своего бывшего «заказала» 14-летняя школьница.
Наконец, расследование уголовного дела о смертельном ДТП с автобусом, в котором погибли четыре человека и несколько получили травмы, также находится на контроле главы СКР.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»