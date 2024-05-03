32 тысячи уральцев получат выплаты к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, труженики тыла и дети погибших или пропавших без вести военнослужащих получат выплаты в честь 79-летия Победы. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, речь идет о более чем 32 тыс. человек.

Выплаты производятся в соответствии с региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Всего на эти цели из регионального бюджета направлено почти 33,3 млн рублей.

«Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению», – рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Отмечается, что единовременная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополняет комплекс мер государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в Свердловской области, принятых в регионе решением губернатора Евгения Куйвашева.

В перечень таких мер входят ежемесячные пособия на проезд по территории региона на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта, единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны жилых помещений, в которых они проживают, частичная компенсация затрат или частичное освобождение от затрат, понесенных в связи с газификацией жилого помещения, и другие виды поддержки.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, блокадники, труженики тыла имеют право на полный пакет соцуслуг, которые им оказываются бесплатно. Соцработники закупают и доставляют ветеранам продукты и лекарства, готовят, наводят порядок дома, при необходимости проводят гигиенические процедуры.

Отметим, что в настоящее время в Свердловской области живут 337 ветеранов Великой Отечественной войны, 281 несовершеннолетний узник концлагерей, почти 9 тысяч тружеников тыла, свыше 20 тысяч детей погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также другие причастные к Великой Отечественной войне категории граждан. Все они получают установленные федеральным и региональным законодательством меры поддержки. Во всех муниципальных образованиях региона ветераны, с учетом их состояния здоровья, участвуют в праздничных мероприятиях, организованных ко Дню Победы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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