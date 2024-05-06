В Екатеринбурге начали праздновать День Победы

Сегодня в Екатеринбурге состоялось первое торжественное мероприятие в рамках празднования Дня Победы – возложение цветов к монументу «Седой Урал» на площади Обороны.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Василий Козлов, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, председатель ЕГД Анна Гурарий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, представители предприятий и общественных организаций города, студенты и школьники.

Аркадий Чернецкий напомнил, что именно с этой территории отправлялись на фронт эшелоны мобилизованных. «Когда мы создавали и реализовывали этот проект, основная идея была сохранения памяти, идея единения фронта и тыла. Победа, которая была одержана в 1945 году, должна была жить в наших сердцах вечно. Мы в то мирное время совершенно не думали, что времена изменятся: мы вернемся к военной риторике и из наших городов будут призываться ребята в армию, чтобы идти на фронт. Нашим предприятиям, выпускающим оборонную технику, придется переходить на трехсменный режим работы без выходных дней для того, чтобы обеспечивать потребности нашей специальной военной операции. Но тот дух, который жил в победителях Великой Отечественной войны сохранился у наследников этих победителей», – цитирует экс-мэра пресс-служба заксо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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