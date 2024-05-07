«Попов, мы идем!» Как в разные годы в Екатеринбурге отмечали День радио (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в России широко отмечается День радио. В этом году из соображений безопасности традиционное шествие студентов-радистов из УрФУ пройдет только в интернете. «Новый День» решил вспомнить, как это происходило в прошлые годы.

Традиция выпускников радиофака УПИ вечером 7 мая проходить колонной по центру города от родного института до памятника Александру Попову зародилась еще в середине 1990-х годов. Но сначала в шествии принимало участие несколько десятков, максимум – сотен человек. Согласовывать проведение акции с администрацией города тоже стали не сразу, хотя не всегда праздник проходил гладко. Участники первых шествий вспоминают, что в колонне периодически возникали потасовки, а милиции приходилось задерживать особенно буйных «радиолюбителей».

Уже в начале 2000-х шествие в честь Дня радио воспринималось как крупный, практически общегородской праздник. Так, в 2002 году в одновременном праздновании Дня радио и 50-летия радиофака УГТУ-УПИ приняло участие более 5000 человек. Студенты прошли по улицам Малышева – Гагарина – Ленина до памятника изобретателю радио Александру Попову, где затем были устроены митинг и праздничный салют. Мероприятие продолжалось приблизительно до 02:30. Особых нарушений правопорядка не замечено. Ни один из участников мероприятия не был доставлен в вытрезвитель. Единственное, что несколько испортило праздник, – это то, что студенты, изрядно перепив пива, использовали под туалеты близлежащие дворы, подъезды, скверы и даже проезжую часть. За мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка сотрудники милиции оштрафовали значительную часть участников. Штраф взимался сразу по факту нарушения и составлял от 10 до 20 рублей в зависимости от имеющейся у студента наличности.

В последующие годы студенты РТФ тоже нередко навлекали на себя гнев правоохранительных органов и коммунальщиков. «После прохождения студентов на проезжей части и тротуарах улицы Ленина осталось большое количество пустой тары из-под пива (в том числе стеклянные бутылки), а также многочисленные обертки от закуски (чипсов, сушеной рыбы, кальмаров и проч.). Часть бутылок попадала под колеса машин ДПС и автобусов с милицией и ОМОНом, которые ехали позади толпы», – писали журналисты в 2007 году.

Отметим, до объединения УГТУ-УПИ и УрГУ в Уральский федеральный университет студенты обоих вузов враждовали между собой, и во время массовых мероприятий, в том числе, шествия к памятнику Попова, устраивали перепалки, перебранки и потасовки. В ходу у радистов была поговорка: «УрГУ – параша! Победа будет наша».

Последний раз ее вспомнили в 2014 году. Тогда же один из фейерверков, которые традиционно запускали студенты, послужил причиной пожара. Это привело к претензиям со стороны городской администрации. Администрации УрФУ пригрозили, что если она не будет следить за своими студентами, с согласованием шествий в будущем будут проблемы.

День радио – 2014

Так едва не случилось в 2017 году. За несколько дней до праздника в УрФУ сообщили, что шествия радиофака УрФУ не будет из-за того, что изменились требования безопасности при проведении таких мероприятий, для вуза это слишком накладно. Улицы стало необходимо перекрывать автобусами, а даже один автобус обходится дорого. После того как об отмене шествия сообщили СМИ, откликнулись коммерсанты – выпускники радиофака, которые помогли решить эту проблему. Несмотря на сложности с организацией шествия и холодную погоду с пронизывающим ветром, несколько тысяч радистов все равно отпраздновали 7 мая традиционно.

Все было как обычно – кричалки «Все радисты с детства знают тройку самых важны слов» и «РТФ – чемпион», адепты компьютерного культа, несущие старую ЭВМ в голове колонны, салют с «Высоцкого».

Сопровождали шествующих сотрудники Росгвардии, а также военный оркестр, который исполнял то «Прощание славянки», то «Вставай, страна огромная», то увертюру «1812 год», то «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

В 2019 году колонна студентов и выпускников Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ выдвинулась от площади Кирова и прошагала по аллее проспекта Ленина к памятнику Попову в центре города. Колонну охраняли сотрудники полиции и ОМОНа. Чтобы радисты могли без происшествий пересечь перекрестки, приостанавливалось движение автомобилей. Участники шествия во время движения кричали «Попов, мы идем!» и «РТФ! УрФУ! Попов!».

День радио – 2019

В 2020 году шествие впервые за долгие годы было отменено из-за риска распространения коронавируса. Тогда студенты придумали онлайн-формат: устроили «шествие» на электронных картах. В 2021 году оргкомитет рассчитывал, что областные власти разрешат пройти до памятника Попову, но опять же из-за Covid-19 итоговые инстанции шествие не согласовали.

Последнее на сегодняшний день традиционное шествие к памятнику Попову состоялось 7 мая 2022 года. В 2023 году университет не смог получить разрешение на его проведение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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