Свердловские энергетики провели встречу поколений в честь Дня Победы (ФОТО, ВИДЕО)

На Ново-Свердловской ТЭЦ в Екатеринбурге в честь Дня Победы провели концерт для ветеранов труда. Заслуженные пенсионеры, действующие сотрудники станции и их дети пели песни и вспоминали своих родных – участников Великой Отечественной войны.

Встреча поколений энергетиков в честь 9 Мая

«Мы уже в третий раз проводим такую встречу поколений. Многие наши ветераны труда – дети участников Великой Отечественной войны. Они слышали их истории и могут пересказать их своим детям и внукам. Так мы настраиваем связь поколений. Помнить бесценный подвиг народа – очень важно. Поэтому концерты в честь 9 Мая у нас становятся традицией», – рассказал технический директор и главный инженер Ново-свердловской ТЭЦ Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Юрий Богаев.

В холле административного здания можно увидеть аналог «Бессмертного полка». На доске собраны фотографии дедов, отцов и родственников сотрудников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Мой герой войны – родной дядя. Он был летчиком штурмовой авиации, участвовал в битвах с японцами на Корейском полуострове. Его лично наградил орденом Ким Ир Сен. Однажды после боевого вылета самолет дяди сбили. Он упал в заросли кедрового стланика недалеко от вражеских позиций. Пролежал там трое суток, терял сознание. Его спасли наши разведчики, каким-то образом они вытащили дядю из груды искореженного металла, не попав под обстрел японцев. Он не запомнил лица своих спасителей и жалел, что не может отблагодарить их», – поделился семейной историей ведущий инженер котло-турбинного цеха Ново-Свердловской ТЭЦ Анатолий Янсен.

Ветеран ТЭЦ Юрий Муртазин является потомственным энергетиком, его отец в годы войны трудился на Урале. «В те времена были жесткие требования. Отец рассказывал, что мужики выезжали на ремонт линии с вечера, ночевали в лесу, а в шесть часов утра уже лезли на опоры. Работали столько, сколько надо. Был такой патриотизм: надо – значит надо. В наше время тоже много трудились. Я однажды домой уехал в каске», – рассказал заслуженный пенсионер.

В канун Дня победы памятные мероприятия прошли во всех подразделениях свердловского филиала ПАО «Т Плюс». Также сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании возложили цветы на мемориале работникам Уралмашзавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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