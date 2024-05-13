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Понедельник, 13 мая 2024, 15:57 мск

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Свердловчане активнее других уральцев участвовали в акции «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы среди интернет-пользователей Свердловской области резко возросла востребованность ресурсов, где можно было поделиться историей о ветеранах Великой Отечественной войны. По данным «Мегафона», популярность таких сайтов с 1 по 9 мая увеличилась в 13,7 раза. Повышенный интерес обусловлен онлайн-форматом ежегодной акции «Бессмертный полк».

По объему потраченного трафика на порталах moypolk.ru и polkrf.ru Свердловская область заняла первое место в УрФО, также в тройке лидеров – Тюменская область и Югра.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество свердловчан, смотревших трансляцию парада на Красной площади на сайтах ТВ-каналов. Большим вниманием жителей Среднего Урала во время проведения парада в Москве пользовались и сайты видеохостингов YouTube и Rutube – объем скачанных данных в первой половине дня вырос год к году почти в 3 и 2 раза соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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