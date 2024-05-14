На вокзал Екатеринбурга прибыл «Эшелон Победы» на паровозной тяге (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибыл военно-исторический ретропоезд СвЖД на паровозной тяге.

Экскурсия по «Эшелону Победы»

Экскурсия по эшелону позволила уральцам понять, как выглядели военные поезда времен Великой Отечественной войны. В его составе – вагон-теплушка для перевозки солдат и лошадей, вагон-кухня, вагон-хлебопекарня и вагон с аптекой и перевязочной. На открытых платформах можно увидеть оружие 1940-х годов и станки с заводов, эвакуированных на Урал по железной дороге. Во главе поезда – паровоз «Лебедянка», один из символов Победы.

«Эшелон Победы» уже посетил Пермь и город Серов на севере Урала. Завтра, 15 мая, с 12:00 до 16:00 ретропоезд вновь будет стоять на вокзале Екатеринбурга. Далее он прибудет в Верхнюю Пышму (17 мая), Каменск-Уральский (18 мая), Талицу (19 мая), Тюмень (20 мая) и Тобольск (21 мая).

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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