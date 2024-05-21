В Екатеринбурге появилась улица имени советского летчика-истребителя

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появилась улица имени Степана Кырчанова – советского летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба мэрии, в честь героя переименован участок в районе улиц Тюльпановой – Полевой.

До начала войны Степан Кырчанов окончил 1-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов имени Ворошилова и с октября 1941 года был направлен на фронт. К июлю 1942 года он совершил уже 98 боевых вылетов.

Первый таран он совершил 13 июля 1942 года возле деревни Каменка Воронежской области, когда в бою против трех «Мессершмитов» направил горящий самолет в лобовую атаку врага. Второй раз боец пошел на таран 15 сентября 1942 года под Сталинградом, когда сбил бомбардировщик «Юнкерс».

В 1943 году Степан Кырчанов попал в плен и был помещен в концлагерь, откуда сбежал с третьей попытки. Воевал в составе отряда словацких партизан, победу встретил на территории Чехословакии. После войны стал заслуженным геологом СССР. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны 1-й степени» и чехословацкой «За храбрость».

Скончался Степан Кырчанов в 1992 году, похоронен на Широкореченском кладбище.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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