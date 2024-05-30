ФК «Урал» объявил об отставке тренера после провального матча с «Акроном»

Виктор Гончаренко уходит с поста главного тренера ФК «Урал». Об этом сообщают соцсети екатеринбургского клуба.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – заявил президент клуба Григорий Иванов.

ФК «Урал» находится в шаге от вылета из Российской премьер-лиги. Накануне екатеринбургский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 0:2 в стыковом матче с тольяттинским «Акроном». Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске. Чтобы остаться в РПЛ на следующий сезон, «Урал» должен победить с разницей в три мяча. В ином случае команда вылетает в Первую лигу.



Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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