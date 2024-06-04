«Сироткин» и Антоха МС станут хедлайнерами «Уральской ночи музыки»

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили еще двух хедлайнеров. На площадке фудмаркета ESTORY в ТЦ «Гринвич» выступят Антоха МС и группа «Сироткин».

Антоха МС – один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка похожа на смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско.

Группа «Сироткин» была образована в 2015 году исполнителем Сергеем Сироткиным. Коллектив известен по песням «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце, время биться», «Август», «Навсегда». Музыка группы звучит в популярных российских сериалах «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы» и другие.

«Уральская ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 28 июня более чем на 100 концертных площадках. Хедлайнерами фестиваля числятся рэпер Хаски, группа Billy's Band, певец Александр Дроздов (ВИА «Синяя птица»), Сергей Серков («Ласковый май»), ансамбль «Изумруд», фолк-группа «Тролль гнет ель», певица Dead Blond и еще несколько тысяч музыкантов разных стилей и жанров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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