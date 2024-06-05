Организаторы «Ночи музыки» раскрыли главного хедлайнера фестиваля

Гимн фестиваля «Уральская ночь музыки» на рассвете исполнит группа Therr Maitz. Антон Беляев и его команда станут хедлайнерами акции «Светает» на Октябрьской площади. В сопровождении камерного оркестра B-A-C-H вместе со зрителями коллектив споет песню «Луч солнца золотого», закрывающую Ural Music Night.

Therr Maitz – российская инди-группа, которая известна по участию в крупных музыкальных фестивалях, кино- и телевизионных проектах. Музыканты любят импровизировать: их концертная программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии хора и оркестра.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 28 июня. Более чем на 100 концертных площадках одновременно выступят тысячи музыкантов – от начинающих артистов до состоявшихся звезд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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