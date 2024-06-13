Хедлайнером «Уральской ночи музыки» станет ансамбль имени Александрова

Еще одним хедлайнером «Уральской ночи музыки» станет Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.
Как уточнили организаторы, в Екатеринбург приедет творческое подразделение ансамбля Александрова – концертный эстрадный ансамбль, в который входят артисты хора, оркестра и балета. В программе – любимые военные и народные песни, оригинальные танцевальные номера. Художественный руководитель коллектива – заслуженный артист России Борис Борейко.
Ансамбль выступит на Октябрьской площади. На той же сцене можно будет увидеть группы «Старый приятель», «Свинцовый туман» и пермский академический хор «Млада».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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