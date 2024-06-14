«ИзумRUд» и Добрыня Сатин станут этно-хедлайнерами фестиваля Ural Music Night

Организаторы «Уральской ночи музыки» назвали еще двух хедлайнеров фестиваля. Ими стали этно-артисты, которые 28 июня покорят уральскую сцену World Music «Изумрудный город» в Харитоновском парке – группа «ИзумRUд» и Добрыня Сатин.

Как отметили в оргкомитете UMN, «ИзумRUд» называют самой рок-н-рольной группой среди народных, и самой народной среди рок-н-рольных. Их репертуар представлен как из собственных композиций, так и из авторских версий мировых хитов: «Misirlo» Дика Дэйла, «Dance of death» Камилла Сен-Санса, «We Will Rock You» Queen.

Добрыня Сатин выступит совместно с группой New Asia. «New Asia – это уникальная этно-рок-группа, родившаяся в самом сердце Горного Алтая. Эта музыка – невероятное сочетание традиционных этнических мотивов и мощной рок-энергии. Музыка, созданная композитором и заслуженным артистом Республики Алтай Александром Трифоновым. На фоне гитары, синтезатора и ударных звучит горловое пение одного из лучших голосов этномира Добрыни Сатина и редкие народные инструменты: комус, топшуур, икили, тядаган, амыргы и шоор», – поделились на сайте фестиваля.

Ранее организаторы объявили еще одного хедлайнера, который выступит на Октябрьской площади – Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова. В их программе будут военные и народные песни, а также оригинальные танцевальные номера.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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